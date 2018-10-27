Продолжается регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги. В пятницу, 26 октября, прошли очередные матчи. Московский ЦСКА на выезде нанес поражение испанскому клубу Гран-Канария. Встреча завершилась со счетом 106:91 в пользу российской команды​​​.

Продолжается регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги. В пятницу, 26 октября, прошли очередные матчи. Московский ЦСКА на выезде нанес поражение испанскому клубу "Гран-Канария". Встреча завершилась со счетом 106:91 в пользу российской команды​​​.Самым результативным игроком встречи стал защитник Нандо де Коло, который набрал 22 очка и сделал 6 передач. Форвард армейцев Кори Хиггинс добавил в копилку команды 17 очков. У испанцев 17 баллов в активе Клевина Ханна.ЦСКА одержал четвертую победу и в турнирной таблице делит лидерство с мадридским "Реалом". Обе команды остаются единственными, идущими без поражений.