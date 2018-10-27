В ночь на субботу, 27 октября, в одном из корпусов московской Морозовской больницы из-за небольшого пожара были эвакуированы около 1000 человек – пациенты и персонал.

В ночь на субботу, 27 октября, в одном из корпусов московской Морозовской больницы из-за небольшого пожара были эвакуированы около 1000 человек – пациенты и персонал.Возгорание возникло в кабинете на втором этаже, огонь распространился на площади 3 квадратных метра. Люди, находившиеся на втором, третьем, четвертом и пятом этажах здания, были эвакуированы на первый этаж, передает ТАСС.В настоящее время огонь потушен, горели личные вещи и мебель. Причины инцидента устанавливаются.