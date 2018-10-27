Звезда журнала Sports Illustrated, 23-летняя Джой Корриган опозорилась на красной дорожке. Девушку снова подвело платье.

Звезда журнала Sports Illustrated, 23-летняя Джой Корриган опозорилась на красной дорожке. Девушку снова подвело платье.Джой выбрала для благотворительного мероприятия в Нью-Йорке обтягивающее синее платье. Наряд на тонких бретелях очень сильно оголял грудь модели.Корриган переодически поправляла платье, но в какой-то момент так увлеклась фотографированием, что не уследила за капризным нарядом. Лиф сполз настолько, что оголился сосок. В итоге папарацци запечатлели шикарную грудь Джой во всей красе.Однако модель не стала смущаться и заливаться краской. Корриган просто подтянула верх платья и продолжила красоваться перед камерами.Отметим, что это не первый модный провал Джой. В мае этого года Корриган опозорилась на 71-м Каннском кинофестивале. Во время прохода по красной дорожке девушка задрала платье, оголив промежность.