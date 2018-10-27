Лера Кудрявцева оплакивает Николая Караченцова, скончавшегося 26 октября. Телеведущая потеряла покой.

Лера Кудрявцева оплакивает Николая Караченцова, скончавшегося 26 октября. Телеведущая потеряла покой.Смерть актера выбила Кудрявцеву из колеи. Лера буквально парализована трагедией и не может думать ни о чем другом."Как то уж сильно больно ,весь день думаю о нем . О его судьбе . Эта Авария , болезнь , потрясающая жена , которая была всегда взявшись за руку с ним . Роли , его роли . Мужчина , харизма, талант, этот голос с хрипотцой", – написала телеведущая в Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).По словам Леры, уходит поколение настоящих людей. "А что останется после них .... Мы уже видим сейчас к сожалению", – отметила она.На прощание Кудрявцева призналась Караченцову в любви. "Уходят великие и любимые. Николай Петрович приходил к нам в Гитис на наши показы, приходил к нам на наши студенческие посиделки на квартире , болтали , ели, пили .... Любимый и Великий", – написала Лера.Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Московской городской онкологической больнице. Артист скончался накануне дня рождения – на следующий день ему должно было исполниться 74 года. Прощание с актером пройдет 29 октября в театре "Ленком". По предварительным данным, похоронят Караченцова на Ваганьковском кладбище.