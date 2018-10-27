Легковой автомобиль на большой скорости вылетел на полосу встречного движения, где врезался в Ладу. Как рассказали очевидцы произошедшего, в результате столкновения водитель протараненного авто оказался заблокирован в своей машине.

Утром в минувшую пятницу, 26 октября, на пересечении улиц 40 лет Победы и 10 лет Октября, произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора.Водитель легкового автомобиля на большой скорости выехал на перекресток, после чего не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения, где протаранил "Ладу Гранту".По словам очевидцев, все участники аварии остались живы. Ноги мужчины, находившегося за рулем "Лады", после столкновения оказались зажаты, и он не сумел самостоятельно покинуть салон своего авто.В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам полиции.