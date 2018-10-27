Меган Маркл уличили в обмане. Британцы уверены, что жена принца Гарри приврала о сроке беременности.

Меган Маркл уличили в обмане. Британцы уверены, что жена принца Гарри приврала о сроке беременности.Как пишут зарубежные СМИ, на мысль о более раннем сроке зачатия подтолкнула сама Меган. Герцогиня Сассекская щеголяет в зарубежном турне в нарядах, подчеркивающих округлившийся живот.При удачном ракурсе заметно, что Маркл довольно сильно раздалась в области талии. Да и лицо Меган порой слишком отекает. Такого просто не может быть на третьем месяце беременности, убеждены злопыхатели.Подливает масла в огонь и то, что в прессе статьи о скором прибавлении в королевском семействе появились на месяц раньше официального сообщения Кенсингтонского дворца. Сопоставив все факты британцы пришли к выводу, что Маркл родит наследника принцу Гарри в марте или даже в феврале, но точно не в апреле, как было объявлено королевской пресс-службой.Как писали Dni.Ru, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. 15 октября супруги объявили, что ожидают первенца.