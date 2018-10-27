Молодой человек, заметив в замке зажигания оставленный ключ, завел автомобиль и совершил поездки по улицам города...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В полицию от представителя строительной компании поступило заявление об угоне с рабочей базы на улице Генерала Дорохова автомобиля марки «Лада Ларгус», принадлежащего организации. Материальный ущерб составил около 550 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого – 24-летнего приезжего, работающего в указанной компании монтажником.Установлено, что молодой человек, увидев в замке зажигания оставленный ключ, завел автомобиль и совершил поездки по улицам города, а затем оставил автомобиль на 53 км МКАД.В настоящее время машина изъята и в ближайшее время будет возвращена компании.Отделением дознания ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93