Агата Муцениеце откровенно рассказала о скандале, в который попала ее семья минувшим летом. Артистка призналась, что у нее были вопросы к мужу Павлу Прилучному.

Агата Муцениеце откровенно рассказала о скандале, в который попала ее семья минувшим летом. Артистка призналась, что у нее были вопросы к мужу Павлу Прилучному."Оглядываясь на ситуацию, я думаю, что просто что-то накопилось, претензии к друг другу накопились и в какой-то момент мы взорвались", – сказала Агата.Артисты смогли вовремя одуматься и найти выход из кризиса. "Мы решили, что если есть какие-то претензии, то нужно сразу говорить об этом, а не копить в себе. Это как цепная реакция. Одно несет за собой другое, вы утяжеляете ситуацию. А когда ты сразу проговорил – это совсем другое дело", – отметила Муцениеце.По словам Агаты, о разводе не было и речи. "Кто первый пришел на примирение? Да никто. Мы встретились через пять дней разрыва, и я поняла, что мне все равно, я не могу жить без этого человека", – цитирует PeopleTalk актрису.Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от широкой публики и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го – дочь Мия.В начале лета 2018 года в идеальной семье произошел скандал. Все началось с того, что особо наблюдательные фанаты обнаружили, что актеры якобы отписались друг от друга в соцсетях, перестали публиковать общие фото и выходить в свет вместе. Пиком беспокойства стали две фотографии, которые на своей страничке в Instagram опубликовал Павел. На снимках была запечатлена не законная супруга, а актриса Лукерья Ильяшенко. Фанаты не выдержали и накинулись с вопросами и критикой на Прилучного.