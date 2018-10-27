Продавец-кассир, ранее привлекавшийся к административной ответственности, подозревается в продаже алкоголя несовершеннолетней...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Савеловскому району выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетней.В дежурную часть ОМВД России по Савеловскому району от 23-летнего молодого человека поступило сообщение о том, что в одном из супермаркетов на Башиловской улице продавец-кассир реализовал алкогольную продукцию несовершеннолетней девушке. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 53-летний житель Подмосковья.Также полицейские выяснили, что в 2017 году данный гражданин уже привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделом дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29