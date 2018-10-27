Звезды шоу-бизнеса в очередной раз подкинули несколько поводов для слухов и сплетен. Кое-кто серьезно оскандалился. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 октября 2018 года.

Звезды шоу-бизнеса в очередной раз подкинули несколько поводов для слухов и сплетен. Кое-кто серьезно оскандалился. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 октября 2018 года.Кейт Миддлтон ждет ребенка. Об этом объявил американский журнал, поместивший герцогиню Кембриджскую на обложку.Папарацци убеждены, что Кейт и Уильям скрывают радостное событие, чтобы не огорчать уехавших в зарубежный тур Меган и Гарри. Однако у герцогини Кембриджской уже заметен животик, что стало самой громкой из последних новостей шоу-бизнеса.Старшая дочь Игоря Николаева Юлия 27 октября отмечает 40-летие. Композитор отставил ей трогательное послание в Instagram.Пользователей Сети заинтересовал снимок Юлии. Многие сочли, что с годами она стала похожа на бывшую Жену Игоря Николаева Наташу Королеву. Помимо этого, на нашем сайте можно найти все последние новости шоу-бизнеса на сегодня.На шоу "Голос" кипят нешуточные страсти. Борьба за исполнителей настолько накалилась, что наставники едва не переругались в эфире "Первого канала".Один из певцов настолько понравился Басте и Шнуру, что они начали активно спорить, кому же должен достаться талант. Ани Лорак, также боровшаяся за исполнителя, не могла вставить и слова. Едва девушка начинала говорить, как ее перебивали.Эвелина Бледанс оказалась в клинике из-за потрясений, которые обрушились в последние недели на нее. "Я ведь для всех как обычно стойкий оловянный солдатик", – написала Бледанс (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).Чуть позже Бледанс выложила новый пост, который шокировал народ. На снимке, размещенном в Instagram, артистка сидит в инвалидном кресле. Читайте об этом, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".Лера Кудрявцева оплакивает Николая Караченцова, скончавшегося 26 октября. Телеведущая потеряла покой.Смерть актера выбила Кудрявцеву из колеи. Лера буквально парализована трагедией и не может думать ни о чем другом. "Как то уж сильно больно, весь день думаю о нем", – призналась телеведущая.ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА СЕГОДНЯ, 27 ОКТЯБРЯ, ЧИТАЙТЕ В И СПЕЦИАЛЬНЫХ .