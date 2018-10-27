Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram трогательную фотографию. На снимке певица позирует с мамой Аллой Пугачевой.

Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram трогательную фотографию. На снимке певица позирует с мамой Аллой Пугачевой."Выходной с мамой", – подписала кадр Орбакайте (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).На снимке обе певицы предстали в естественном образе, без капли макияжа. С первого взгляда даже сложно понять, кто из них мать, а кто дочь. Фанаты семьи Пугачевой пришли в восторг от такого сходства. Народ оставил сотни лестных комментариев под постом.Однако нашлись и те, кто обратил внимание на уставший вид Примадонны. "Как же Алла осунулась. Мешки под глазами, волосы гнездом", "Одинаково уставшие", "Ух, постарела Пугачева, конечно. Сколько ни молодись, а природа берет свое, страшные болячки уже не скроешь, жуть одним словом. Держитесь, Алла Борисовна", – написали хейтеры.Вероятно, Пугачева выглядела не лучшим образом из-за того, что буквально раздавлена горем из-за смерти друга. Днем ранее Алла Борисовна оставила в Instagram трогательное послание к Николаю Караченцову. "Прощай,Коля!" – написала Примадонна.