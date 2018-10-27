Главы стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности встретятся 8 ноября в Астане.
Главы стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности встретятся 8 ноября в Астане. Президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят мировые проблемы во второй половине дня, а утром запланирована встреча министров иностранных дел. О дате и формате саммита ОДКБ сообщил МИД Казахстана, пишет РИА Новости.
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