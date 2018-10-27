Американский священник Марк Тайсон решил покинуть Константинопольский патриархат и перейти в клир Русской зарубежной церкви. Поступок совершил в знак протеста действиям патриарха Варфоломея на Украине. Тайсон назвал их антиканоническими.

Американский священник Марк Тайсон решил покинуть Константинопольский патриархат и перейти в клир Русской зарубежной церкви. Поступок совершил в знак протеста действиям патриарха Варфоломея на Украине. Тайсон назвал их антиканоническими.Теперь Тайсон будет служить в приходе в Вирджинии, сообщает телеканал "Россия 24". О своем решении он написал в письме своему бывшему архиерею, там он рассказал, что "совесть больше не позволяет ему поминать за богослужениями имя Варфоломея". В Констатинопольском патриархате он прослужил 26 лет."Несколько дней назад патриарх, которого я преданно и молитвенно чтил более двух десятилетий, предпринял беспрецедентный шаг по восстановлению канонического статуса мятежной банды лишенных сана и дискредитированных священнослужителей на Украине. Это были люди, которых он сам недавно отверг как недостойных иерархов и священников, публично признав каноническую Украинскую православную церковь при митрополите Онуфрии", — заявил Марк Тайсон, священник.Также священник подчеркнул, что ничем нельзя оправдать этот раскол. О разрыве общения с Константинопольским патриархатом Синод Русской православной церкви объявил в этом месяце. Произошло это после того, как Константинополь предоставил автокефалию неканонической церкви на Украине. В юрисдикции Московского патриарха Киевская митрополия была с 17 века. Синод настаивает — в действии Константиполя очевидны политические мотивы.