Не менее пяти человек стали жертвами теракта в городе Майдан-Шахр афганской провинции Вардак, где смертник на заминированном автомобиле протаранил здание центра логистики сил безопасности. Еще 12 человек ранены.

Не менее пяти человек стали жертвами теракта в городе Майдан-Шахр афганской провинции Вардак, где смертник на заминированном автомобиле протаранил здание центра логистики сил безопасности. Еще 12 человек ранены, рассказал афганскому телеканалу 1TV пресс-секретарь полиции Вардака Хекматулла Камрани.В результате атаки погибли как служащие сил безопасности, так и гражданские лица. Нападение произошло примерно в 8:00 утра (6:30 по московскому времени) в городском районе Майдан-и-Котал. Взрыв был таким мощным, что в соседних зданиях побиты оконные стекла.После теракта была закрыта дорога Кабул — Кандагар, передает "Интерфакс". Ни одна из действующих на территории Афганистана вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственности за это нападение.