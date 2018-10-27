Уголовное дело возбуждено после крушения моста в Приморье. По мнению следователей, водитель проигнорировал знак, ограничивающий массу грузовых транспортных средств, которым разрешен заезд на автомобильный мост.

Уголовное дело возбуждено после крушения моста в Приморье.Дело возбуждено в отношении ранее задержанного 49-летнего водителя фуры, на которой перевозился картофель. По мнению следствия, водитель проигнорировал знак, ограничивающий массу грузовых транспортных средств, которым разрешен заезд на автомобильный мост на автодороге "Село Осиновка — поселок Рудная Пристань". Об этом сообщается на сайте регионального Следкома."Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.)", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 26 октября под 20-тонной фурой, въехавшей на мост, обрушились мостовые пролеты. Грузовик скатился назад и зажал между полуприцепом и опорой моста легковой автомобиль. 25-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, находившиеся в машине, погибли. Назначены судебные экспертизы, в том числе авто- и строительно-техническая.Пресс-служба краевой администрации сообщает, что близкие погибших получат материальную поддержку и — при необходимости — психологическую помощь. Размер материальной помощи не уточняется.