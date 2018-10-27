Злоумышленница обратилась в банк для получения денежного кредита в размере более 100 тысяч рублей, представив поддельный паспорт...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Басманному району задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в покушении на мошенничество в сфере кредитования.В полицию поступило заявление от сотрудника одного из банков, расположенного на улице Земляной Вал, в котором он сообщил, что неизвестная женщина для получения денежного кредита в размере более 100 тысяч рублей представила в банк паспорт, вызвавший сомнение в его подлинности у банковских специалистов.Прибывшие на место происшествия сотрудники ППСП ОМВД России по Басманному району задержали подозреваемую – 45-летнюю приезжую. Исследованием установлено, что представленный ею в кредитное учреждение паспорт является поддельным.Отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60