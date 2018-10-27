Продавец-кассир столичного супермаркета, расположенного в поселении Рязановское, совершила розничную продажу алкогольной продукции 16-летней девушке без требования предоставить документы...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали 53-летнюю жительницу Подмосковья по подозрению в продаже алкогольной продукции несовершеннолетней.В ходе проверки полицейские установили, что продавец-кассир столичного супермаркета, расположенного в поселении Рязановское, совершила розничную продажу алкогольной продукции 16-летней девушке без требования предоставить документы, позволяющие установить ее возраст.Кроме того, сотрудникам полиции стало известно, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделом дознания МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79