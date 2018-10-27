По словам потерпевшего, на Кировоградской улице к нему подошел незнакомец и, порвав карманы его брюк, открыто похитил телефон...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали подозреваемого в грабеже.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился приезжий мужчина. Со слов потерпевшего стало известно, что поздней ночью на Кировоградской улице к нему подошел незнакомец и, порвав карманы его брюк, открыто похитил телефон и скрылся.Сотрудники патрульно-постовой службы по приметам задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Московской области. Похищенное изъято.По данному факту отделом дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22