Возобновилось нанесение ракетных ударов по сектору Газа со стороны Израиля.

Возобновилось нанесение ракетных ударов по сектору Газа со стороны Израиля.Пресс-служба Армии обороны Израиля уточняет, что обстрел ведется по военным объектам в ответ на обстрел израильских территорий.Накануне обстрела из сектора Газа по Израилю были выпущены еще пять ракет, четыре из них перехвачены системой ПВО "Железный купол". Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил представителям СМИ, что ракетные залпы по еврейскому государству сделаны боевиками палестинской группировки "Исламский джихад" (запрещена в России), перехвачены 14 ракет из 34.Среди уничтоженных во время ответного обстрела — пять военных объектов, два оружейных цеха, тренировочная база, наблюдательный пост и другие здания и сооружения.Это уже седьмой с начала года и третий за месяц ракетный обстрел территории. Палестина запустила ракеты как реакцию на столкновения с израильскими солдатами, в которых погибли пять и пострадали около 200 арабов. Протесты в секторе Газа проходят с 30 марта в рамках "Марша возвращения". Одно из главных требований митингующих — снятие блокады прибрежного анклава, которая длится с 2006 года. В сообщении уточняется, что ситуация обостряется в конце недели, когда после пятничной молитвы арабы выходят на демонстрации.