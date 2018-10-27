21 января 2007 года капитан полиции Сергей Викторович Марьюшкин помог выбраться из горящего дома двухлетней девочке и двум жильцам.

26 октября 2018 года Владимирским региональным отделением Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России при поддержке Владимирской областной патриотической организации «Милосердие и порядок» в школе №5 города Владимира открыта мемориальная доска выпускнику школы, ветерану боевых действий капитану полиции Сергею Викторовичу Марьюшкину, ценой собственной жизни спасшему троих человек из горящего дома.21 января 2007 года Сергей Марьюшкин принимал участие в спасении людей при пожаре дома в поселке Боголюбово Суздальского района. Он помог выбраться из огня двухлетней девочке и двум жильцам. Сил выбраться из горящего здания ему самому не хватило. Приехавшие пожарные нашли его лежащим без сознания в одной из комнат. Сергей был госпитализирован. Врачи констатировали - обожжено 95% тела, надежды выжить было очень мало. 24 января Сергей скончался в больнице. Ему было 32 года. За героизм проявленный при пожаре капитан полиции Сергей Викторович Марьюшкин награжден «Орденом Мужества» посмертно.В мероприятии принимали участие родные и близкие Сергея – мать, вдова, сын, друзья, одноклассники, сослуживцы, а также учащиеся школы.Перед собравшимися выступила Директор школы Татьяна Синюкова с рассказом об ученике Серёже Марьюшкине. Учащиеся школы, в свою очередь, рассказали о жизни и трагической гибели капитана полиции.Много теплых слов было сказано о погибшем председателем Владимирского регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России Александром Борисовичем Степановым.С речью к присутствующим обратились начальник УРЛС УМВД России по Владимирской области Павел Алексахин, одноклассник и друг Сергея Алексей Майоров, сын погибшего Дмитрий Марьюшкин. С благодарственным словом ко всем присутствующим обратилась мама Сергея Людмила Николаевна.Право открыть мемориальную доску было предоставлено Дмитрию и Людмиле Марьюшкиным, а также Сергею Кленову, председателю организации ветеранов боевых действий ОМОН.Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске героя.