Первый канал показал третий выпуск шоу Голос. Перезагрузка. Борьба за исполнителей настолько накалилась, что наставники едва не переругались в эфире.

Первый канал показал третий выпуск шоу "Голос. Перезагрузка". Борьба за исполнителей настолько накалилась, что наставники едва не переругались в эфире.Истерика началась после выступления 27-летнего Шаэна Оганесяна из Санкт-Петербурга. Он исполнил композицию I’ve Got a Woman американского певца Рэя Чарльза.После первой же пропетой строчки по красной кнопке ударил Баста. Сергей Шнуров и Ани Лорак подумали несколько секунд и тоже повернулись к певцу.Как только молодой мужчина закончил выступление, члены жюри устроили переполох. Шнуров попросил певца представиться, и услышав, что конкурсант приехал из Санкт-Петербурга начал уговаривать его присоединиться к своей команде. Баста, явно возмущенный наглостью коллеги, перебивал Шнурова и приводил аргументы в пользу своей команды.Когда у Басты закончились доводы, он заявил, что готов переехать в Северную столицу, ради удобства певца. Лидер "Ленинграда" после этого стал высмеивать коллегу и даже потребовал с рэпера расписку о переезде в Петербург.Ани Лорак пыталась вмешаться в борьбу за вокалиста. Певица несколько раз начинала говорить о прекрасных данных Шаэна, но ее грубо перебивали Баста и Шнур, не давая вставить даже слово. "Вы немного не в себе, мне кажется", – заявила с обидой Лорак.Оганесян смотрел на шоу членов жюри и лишь улыбался. Когда страсти улеглись певец сказал, что хочет работать с Сергеем Шнуровым.