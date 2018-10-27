Кейт Миддлтон ждет ребенка. Об этом объявил американский журнал Star, поместивший герцогиню Кембриджскую на обложку.

Кейт Миддлтон ждет ребенка. Об этом объявил американский журнал Star, поместивший герцогиню Кембриджскую на обложку."Через шесть месяцев после рождения принца Луи герцогиня Кейт снова беременна к приятному удивлению принца Уильяма", – пишет таблоид.Журналисты утверждают, что информацию о скором прибавлении в королевской семье, они узнали из надежного источника во дворце. "Кейт и Уильям начали пытаться снова зачать сразу после рождения Луи, но они не ожидали, что это произойдет так скоро", – рассказал знакомый Миддлтон, пожелавший остаться инкогнито.Также в распоряжении Star оказался снимок герцогини, на котором заметен округлившийся живот. Учитывая, что Кэтрин сильно похудела после третьих родов, выпирающий животик действительно выглядит подозрительно.Отмечается, что Миддлтон не хочет объявлять о своей беременности, чтобы не огорчать принца Гарри и Меган Маркл, находящихся в зарубежном турне. Пока радостная новость держится в тайне даже от Елизаветы II.Между тем, журналисты из издания Gossip Cop поставили под сомнение новости о прибавлении в королевской семье. Они позвонили официальному представителю Кенсингтонского дворца. Услышав о беременности Кейт в королевской пресс-службе только посмеялись. Официально статью американского журнала назвали выдумкой. Однако это не первый раз, когда Кенсингтонский дворец опровергает сообщения СМИ, а через время объявляет важные новости, подтверждающие то, что ранее было лишь сплетнями.