27 октября нардепы окружного Совета сделали свой выбор и проголосовали за Алексея Кабенкина, который с 2011 был главой муниципалитета. Народным избранникам предстояло выбрать главу из трёх кандидатов, предложенных губернатором: Алексей Кабенкин, который почти 14 лет руководил районом; Дмитрий Борзенко, зам. главы администрации Гусь-Хрустального района по соцполитике; Наталья Щепеткова, и.о. главы администрации Уляхинского сельского поселения Гусь-Хрустального