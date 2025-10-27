Кабенкин возглавлял Гусь-Хрустальный район с 2011 года.

Первым главой Гусь-Хрустального муниципального округа назначен Алексей Кабенкин. Министр внутренней политики региона Татьяна Адулова опыт и профессионализм кандидата.Кабенкин возглавлял Гусь-Хрустальный район с 2011 года, за это время району удалось достичь заметных экономических успехов и сохранить устойчивое развитие. В апреле 2025 года, после объединения соседних муниципалитетов, образовался Гусь-Хрустальный муниципальный округ.Министр уверена, что Кабенкин продолжит успешную практику управленческой деятельности и сумеет наладить эффективное взаимодействие между администрацией и депутатами. Она добавила, что четкая координация усилий властей и жителей округа даст возможность успешно реализовывать инфраструктурные и инвестиционные проекты, улучшая жизнь населения.