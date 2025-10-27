ДТП во Владимире обернулось травмами для водителями и поисками одного маленького корги. Авария произошла 25 октября на пересечении улиц Мира и Полины Осипенко. Как уточняют в дорожной

Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира Водитель автомобиля Киа 1998 г.р. (27 лет), двигаясь со стороны улицы