За прошедшую неделю на дорогах Владимирской области случилось 30 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, а 46 пострадали. Об этом стало известно из хроники регионального МВД. Помимо этого сотрудниками Госавтоинспекции области выявлены 89 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Ранее мы сообщали о ДТП на перекрестке