Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин посетил Гусь-Хрустальный, где вместе с главой города Алексеем Соколовым оценил строительство нового корпуса школы №15. Об этом парламентарий рассказал на своей официальной в соцсети.Корпус возводится для учеников младших классов и рассчитан на 350 ребят. В здании будут оборудованы современные просторные классы и зоны отдыха. Также в школе создадут все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.Как отметил Игорь Игошин, сегодня на объекте работает второй подрядчик, так как с первым договор был расторгнут из-за низких темпов работ. Новые строители трудятся быстро и на совесть. Каждый день на работу выходят десятки специалистов. Они утепляют и облицовывают здание, укладывают плитку в помещениях, занимаются инженерными коммуникациями, а параллельно готовят территорию для спортивной площадки и занимаются благоустройством... Руководитель подрядной организации планирует завершить все работы к 1 июня 2026 года.«Напомню, что в целом объект обойдется бюджету вместе с оборудованием немногим более 400 миллионов рублей. Кстати, оборудование для учебного заведения уже закуплено. Все с нетерпением ждём открытия нового корпуса 15-й школы, который снимет многие вопросы», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.