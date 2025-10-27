В ноябре 2023 года он заключил контракт с Минобороны.

Прощание с военнослужащим Сергеем Карташовым, погибшим на специальной военной операции, состоялось 23 октября в родном Камешково.Сергей родился в Камешковском районе, окончил местную школу и долгое время жил и работал здесь. В ноябре 2023 года заключил контракт с Минобороны и ушел служить добровольцем, в администрации района.Служил стрелком в звании младшего сержанта. Выполняя боевую задачу в Харьковской области, геройски погиб.Местные власти выразили искренние соболезнования семье героя, отметив мужество и патриотизм Сергея Карташова.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .