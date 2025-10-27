Её запечатлела фотограф Анна Ефимова в 20.10 26 октября. Наблюдала за небом с 17 октября, но снять комету удалось только 26 октября, – рассказала Анна. Комета С/2025 А6 (Lemmon) – редкое

Её запечатлела фотограф Анна Ефимова в 20.10 26 октября. Наблюдала за небом с 17 октября, но снять комету удалось только 26 октября, – рассказала Анна. Комета С/2025 А6 (Lemmon) – редкое астрономическое явление. Небесная странница делает оборот вокруг Солнца приблизительно один раз в 1350 лет. В последний раз она пролетала мимо Земли в 7 веке.