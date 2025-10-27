Сотрудники УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из Росгвардии, УФСБ и других ведомств провели масштабный рейд в селе Сновицы, чтобы проверить условия проживания и

Сотрудники УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из Росгвардии, УФСБ и других ведомств провели масштабный рейд в селе Сновицы, чтобы проверить условия проживания и правопорядка в местной цыганской общине. Силовики, при поддержке кинолога с служебной собакой, осмотрели жилые дома и припаркованный транспорт. В итоге взыскали задолженности по исполнительным производствам на 500 тысяч рублей.