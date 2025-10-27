Иммунитет коллектива формируется только тогда, когда вакцинировано не меньше 75% сотрудников.

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области внимание руководителей предприятий и организаций на угрозу распространения вируса гриппа в осенне-зимний период. Заболевание представляет реальную опасность не только для здоровья сотрудников, но и для экономики предприятий.Иммунитет коллектива формируется только тогда, когда вакцинировано не меньше 75% сотрудников. Коллективная защита предотвращает распространение болезни и защищает здоровье сотрудников, которым противопоказаны прививки по медицинским причинам.Заболевание гриппом несет экономические риски для работодателя: больные сотрудники отсутствуют на рабочем месте в среднем неделю, а при осложнениях — гораздо дольше. Организация теряет прибыль, производительность падает, здоровые сотрудники перегружаются дополнительной нагрузкой.Прививка способна предотвратить заболевание на 70-80%, снизить утрату рабочего времени на треть и расходы на выплату больничных листов более чем наполовину.Ведомство настоятельно рекомендуют организовывать вакцинацию сотрудников, отстраняя больных и температурящих работников от производства. Прививки делают бесплатно за счет средств бюджета.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .