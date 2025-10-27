В Суздале завершился 17 форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремёсел «Вера. Надежда. Любовь». В нем приняли участие гости из более чем 30 регионов

В Суздале завершился 17 форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремёсел «Вера. Надежда. Любовь». В нем приняли участие гости из более чем 30 регионов России и дружественных стран. В рамках форума прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Укрепление гражданского единства и российской самобытности». В ее основе сохранение и возрождение духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. А главное