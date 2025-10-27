Рост стоимости наблюдается и в сфере перевозок.

Автоэксперты констатируют, что владение автомобилем становится все дороже. За последние пять лет резко цены на бензин.Например, в 2020 году литр дизтоплива обходился в среднем чуть дешевле 48 рублей, а бензиновая марка АИ-92 стоила около 43,5 рублей. К 2024-му дизель стал стоить уже около 67 рублей, а литр «девяносто второго» — более 55 рублей. Последние доступные данные показывают, что в 2025 году цены продолжили расти, приблизившись к отметке в 70 рублей за литр солярки и 60 рублей за литр бензина.Рост стоимости наблюдается и в сфере перевозок. Если в 2020 году поездка на городском автобусе стоила немногим больше 23 рублей, то спустя четыре года за нее приходилось отдавать уже 31 рубль.При этом в личном владении находится 494,6 тысячи автомобилей, что составляет более 92% от зарегистрированных транспортных средств.