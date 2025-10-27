Владимирское «Торпедо» завершило выездные матчи этого сезона, сыграв вничью с иркутским клубом. Матч первенства России на далеком выезде завершился со счетом 0:0, принеся владимирцам одно

Владимирское «Торпедо» завершило выездные матчи этого сезона, сыграв вничью с иркутским клубом. Матч первенства России на далеком выезде завершился со счетом 0:0, принеся владимирцам одно очко в турнирной таблице. Игра на поле стадиона «Труд» получилась напряженной. «Иркутск», борющийся за бронзовые медали, создал больше опасных моментов у ворот «Торпедо». Особенно отличился наш вратарь Андрей Кулагин, не