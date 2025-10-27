Новым председателем Судогодского районного суда стала Ирина Григорьевна Тимофеева. 23 октября в торжественной обстановке её представил коллективу председатель Владимирского областного

Новым председателем Судогодского районного суда стала Ирина Григорьевна Тимофеева. 23 октября в торжественной обстановке её представил коллективу председатель Владимирского областного суда Сергей Шишкин. Ирина Григорьевна назначена на эту должность Указом Президента Российской Федерации от 6 октября 2025 г. № 706. Ирина Тимофеева в 2004 году окончила ГОУ ВПО «Владимирский юридический институт Министерства юстиции Российской