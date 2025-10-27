Клуб поделен на четыре тематических направления.

В средней общеобразовательной школе № 9 в Коврове состоялось открытие «Научного Клуба Первых» — пространства, где ученики смогут развивать интерес к науке и технологиям.Как в управлении образования города, клуб поделен на четыре тематических направления. Станция «Технологическая» познакомит ребят с основами робототехники, программирования и инженерного проектирования. На «Экспериментальной» станции школьники проведут опыты по физике, химии и биологии. «Экологическое» направление сосредоточится на изучении природы и экологических инициатив. Наконец, на «Мультимедийной» станции учащиеся научатся создавать фильмы, ролики и презентации.Запуск клуба откроет ребятам массу возможностей для самовыражения и профессионального становления.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .