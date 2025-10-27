Семейная пара очень долго мечтала о ребёнке. Долгожданная беременность наступила. Cначала она протекала гладко, но на втором УЗИ-скрининге врачи увидели угрозу выкидыша. Медики поставили

Семейная пара очень долго мечтала о ребёнке. Долгожданная беременность наступила. Cначала она протекала гладко, но на втором УЗИ-скрининге врачи увидели угрозу выкидыша. Медики поставили диагноз – пролабирование (выпадение) плодного пузыря. Пациентку в экстренном порядке госпитализировали в Областной перинатальный центр. Благодаря высокому профессионализму врачей ОПЦ и их слаженной работе беременность женщине удалось сохранить. Акушеры-гинекологи провели ей