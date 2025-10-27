Антон Коновалов из Владимирской области взял золото престижного всероссийского турнира по самбо «Памяти Маршала Советского Союза Василия Блюхера», проходившего в Рыбинске. Спортсмен

Антон Коновалов из Владимирской области взял золото престижного всероссийского турнира по самбо «Памяти Маршала Советского Союза Василия Блюхера», проходившего в Рыбинске. Спортсмен одержал победу в весовой категории 98 кг. Об этом поделились в региональном Минспорта. В соревнованиях, которые считаются одними из самых значимых в стране и в советские годы приравнивались к чемпионату СССР, приняли участие