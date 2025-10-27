Накануне Дня автомобилиста в АО «Владимирпассажиртранс» царила по-настоящему праздничная атмосфера. Чтобы выразить признательность своим сотрудникам за их нелёгкий труд, руководство

устроило для них концерт. Этот праздник стал одновременно и тёплым поздравлением, и поводом для подведения итогов. Михаил Кулибаба, генеральный директор «Владимирпассажиртранса» Благодаря администрации области и города у нас появился новый транспорт. У нас с вами