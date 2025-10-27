Перечень таких медикаментов утвердит правительство РФ.

Российский парламент рассматривает инициативу, вводящую санкции для водителей, принимающих некоторые медикаменты. Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил включить в КоАП норму, позволяющую лишать водительских удостоверений за употребление препаратов, негативно влияющих на реакцию и внимание.Перечень таких медикаментов утвердит правительство РФ, РИА Новости. Прежде всего речь идет о средствах, оказывающих успокаивающее или расслабляющее действие, вроде снотворных и успокоительных таблеток.Наказание для нарушителя весьма ощутимо: штраф размером в 45 тысяч рублей плюс лишение прав сроком от полутора до двух лет.Автором идеи выступила фракция ЛДПР, подчеркивающая необходимость информировать потребителей о побочных эффектах медикаментов, помечая упаковки специальным предупреждением: «нельзя садиться за руль после приема препарата».Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .