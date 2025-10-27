Многодетная мама из Владимира попала в ловушку телефонных аферистов.

Ленинский районный суд удовлетворил требование прокуратуры Владимира признать недействительным кредитный договор, заключенный женщиной под давлением мошенников.Многодетная мама из Владимира попала в ловушку телефонных аферистов. Незнакомец, действуя под предлогом помощи общему знакомому, уговорил ее пошагово произвести манипуляции в банковском приложении и поделиться секретными кодами из SMS. Под влиянием обмана женщина взяла кредит на 550 тысяч рублей и перевела деньги на указанный злоумышленником счёт.Прокуратура в суд с заявлением о признании сделки недействительной и освобождении семьи от долгового обязательства. Рассмотрев материалы дела, судья встал на сторону истца и отменил кредитный договор.Контроль за исполнением решения суда и розыском мошенников осуществляет прокуратура Владимира.