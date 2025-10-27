Его приговорили к 180 часам обязательных работ.

Во Владимире фиктивный директор четырёх компаний приговорён к 180 часам обязательных работ. Подробности рассказали в объединеннойМужчина в июле этого года согласился за 10 тысяч рублей предоставить свои данные, чтобы его вписали в ЕГРЮЛ как гендиректора и учредителя ряда фирм. Фактически он не управлял этими компаниями. Правоохранители узнали о схеме, было возбуждено уголовное дело. Приговор пока не вступил в законную сил.