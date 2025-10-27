На УЗИ-скрининге диагностировали пролабирование плодного пузыря.

Во Владимирской области в перинатальный центр поступила пациентка, у которой на втором УЗИ-скрининге диагностировали пролабирование плодного пузыря – состояние, угрожающее прерыванием долгожданной беременности. Об этом сообщилаВрачи незамедлительно провели хирургическую процедуру цервикального серкляжа, наложив швы на шейку матки для сохранения малыша.Благодаря своевременному вмешательству, сейчас женщина находится на 36-й неделе беременности, и здоровью ребёнка ничего не угрожает. Как отметила главный врач ОПЦ Наталья Денисова, пациентка останется под пристальным наблюдением медиков до самых родов.