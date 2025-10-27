На создание двух пешеходных туристических маршрутов в городе Гусь-Хрустальный и Ковровском районе направлено 6 млн. рублей из областного бюджета – по 3 млн. на каждый. Постановление подписал

На создание двух пешеходных туристических маршрутов в городе Гусь-Хрустальный и Ковровском районе направлено 6 млн. рублей из областного бюджета – по 3 млн. на каждый. Постановление подписал Александр Авдеев, сообщают в правительстве области. Оба проекта должны быть реализованы в 2026 году. Администрация Гусь-Хрустального разработала пешеходный маршрут «В поисках утерянного рецепта стекла». Туристам предстоит выполнять задания