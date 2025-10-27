За неделю зарегистрировано 246 таких случаев.

Владимирские спасатели подвели итоги недели, и, несмотря на общее снижение числа звонков на номер 112, количество хулиганских вызовов резко возросло. Об этом сообщаетЗа неделю зарегистрировано 246 таких случаев, а также 86 звонков по детской шалости. Всего на номер 112 поступило 11 617 обращений, из которых операторы обработали 5 398. Отмечен рост обращений через СМС и систему «ЭРА-ГЛОНАСС», а вот сообщений о беспилотниках стало меньше.Спасатели оказывали разнообразную помощь, от патрулирования водоемов до транспортировки больных, и, к сожалению, столкнулись с трагическим случаем извлечения тела погибшего пожилого мужчины из колодца.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .