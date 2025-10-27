Изменения касаются пяти школьных дисциплин.

Министерство образования объявило о повышении минимально необходимых баллов единого экзамена для будущих первокурсников 2026-2027 годов. Изменения касаются пяти школьных дисциплин.приказу, повышение стандартов коснулось: истории и иностранного языка — минимальное значение возрастает с 30-36 до 40 баллов, химии и биологии — с 39 до 40, физики — с 39 до 41, информатики — с 44 до 46.Русский язык, математика, литература, география и обществознание остались без изменений.По оценкам министерства, изменения затронут лишь небольшой процент претендентов на зачисление — примерно один процент. Повышение стандарта объясняется стремлением улучшить качество образования и поднять общий уровень подготовки абитуриентов.