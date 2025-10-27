Во Владимирской области на отца погибшего мальчика завели уголовное дело.

Трагедия, разыгравшаяся летом в Камешковском районе Владимирской области, получила новый поворот. История о 14-летнем мальчике, который разбился насмерть на кроссовом мотоцикле, подаренном собственным отцом, обернулась уголовным делом для родителя. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Мотоцикл в подарокСледователи регионального управления СК России возбудили дело против 42-летнего жителя Камешковского района, в пресс-службе ведомства. Ему предъявлено обвинение по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни». Как выяснилось, именно необдуманная любовь и щедрость отца привели к ужасной развязке.Весной, в апреле 2025 года, мужчина, видимо, желая порадовать сына, самостоятельно купил ему подержанный кроссовый мотоцикл марки GRYPHON. При этом он прекрасно знал о двух роковых деталях.Его сын, 2010 года рождения, не достиг 16-летнего возраста и, конечно, не имел водительских прав для управления даже мопедом. Подросток регулярно катался на этом мощном, незарегистрированном транспортном средстве без мотошлема — главной защиты головы.Это был не просто подарок, а фактически билет в один конец, выданный любящей, но преступно беспечной рукой.Смертельный заездТрагедия случилась 1 июля. Ближе к шести вечера 14-летний юноша, ученик Сергеихинской школы, ехал на своем «железном коне» в сторону соседней деревни Плясицыно. Это был обычный маршрут по дороге общего пользования.На улице Карла Либнехта, возле местного Дома культуры, произошло непоправимое. Подросток, не имевший ни опыта, ни должных навыков управления кроссовым мотоциклом, не справился с управлением. Мотоцикл вылетел за пределы проезжей части. Мальчик упал и со страшной силой ударился головой о бетонную полусферу, которая лежала на земле.Травмы оказались несовместимы с жизнью. Смерть наступила мгновенно, прямо на месте аварии.Расплата за родительскую беспечностьСейчас следственные органы ведут активную работу, проводятся допросы и необходимые действия для окончательной оценки действий отца. Как отмечает СК, именно он, будучи взрослым человеком, сознательно передал ребенку транспорт, заведомо представляющий опасность для его жизни, тем самым вовлек его в противоправные действия.Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит серьезное наказание по части 1 статьи 151.2 УК РФ, вплоть до трех лет лишения свободы. Это страшная цена за подарок, купленный по собственной инициативе, который превратил мечту подростка о скорости в его последнюю поездку.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .