Полицейские призывают пользователей проверять надежность сайта, на котором вводят личную информацию.

Жителей Владимирской области предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с поддельными ресурсами для оформления госпомощи. Как в МВД России, кибермошенники создают фейковые страницы, имитирующие процедуру регистрации на получение субсидий и компенсаций.Попадая на такую страницу, ничего не подозревающий гражданин оставляет личные данные, пароль и коды подтверждения, открывая доступ к своему профилю на портале «Госуслуги». Эта информация используется злоумышленниками для вывода средств и несанкционированного доступа к другим сервисам.Полицейские призывают пользователей проверять надежность сайта, на котором вводят личную информацию, и никогда не указывать данные своего аккаунта на сторонних ресурсах.Чтобы минимизировать риск взлома, рекомендуется назначить доверенного контактного лица, который получит уведомление о попытках восстановления пароля. Этот человек сможет подтвердить или отклонить заявку, если сочтет ее подозрительной.