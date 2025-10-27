Нововведение призвано дать людям возможность вносить платежи после получения зарплаты.

С 1 марта 2026 года жители смогут оплачивать квитанции по коммуналке не до 10-го, а до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Правительство Владимирской областиСами платежки станут приходить позже – до 5-го числа. Правила начисления пеней останутся прежними: их начнут считать с 31-го дня после возникновения задолженности. Это нововведение призвано дать людям возможность вносить платежи после получения зарплаты, так как многие получают ее после 10-го числа.Напомним, ранее мы писали, что