График зачисления пособий отличается в зависимости от способа получения.

Регулярные социальные выплаты семьям с детьми в ноябре 2025 года придут раньше запланированного графика из-за совпадения календарных сроков с выходными днями.Семьям, воспитывающим малышей младше трех лет, предназначенные субсидии начислят уже 1 ноября. Речь идет о пособиях на первого ребенка, выплатах матерям, находящимся в декрете, а также поддержка неработающих родителей, ухаживающих за малышами до полутора лет. Дополнительно предусмотрены выплаты семьям военнослужащих-призывников и мобилизованных.Те родители, кто трудоустроен и получает государственную поддержку по уходу за ребенком до полутора лет, увидят дополнительные средства на карте 7 ноября, в Соцфонде.График зачисления пособий отличается в зависимости от способа получения: на банковскую карту средства поступят в указанные даты, а тем, кто предпочитает почтой, придется ориентироваться на график работы своего почтамта.Дополнительно отмечается, что зачисление средств осуществляется банками в течение целого дня, поэтому, если в утренние часы баланс не пополнился, стоит подождать вечерние часы.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .